Coreia do Sul relata surto de casos de contágio pelo novo coronavírus

Após surto em um call center, na capital da Coreia do Sul, autoridades testaram centenas de funcionários e reportaram 242 casos de contágio edit

247 - Na capital da Coreia do Sul, Seul, autoridades testaram centenas de funcionários de um call center, onde eclodiu novo surto de contágio pelo coronavírus esta semana. O país asiático divulgou, na manhã desta quarta-feira (11), um cenário alarmante de propagação da doença, cessando a marca de 11 dias de retração nas infecções. No total, 242 casos foram reportados.

Segundo informação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC), na última terça-feira (10) apenas 35 casos foram notificados, número consideravelmente inferior às 242 notificações realizadas no dia subsequente.

Pelo menos 90 novos casos estão ligados com a call center, e outros 200 funcionários esperam pelo resultado do teste, ainda de acordo com o KCDC.