Coreia do Sul sinaliza que pode fornecer ajuda militar à Ucrânia

Reuters - A Coreia do Sul pode aumentar seu apoio à Ucrânia além da ajuda humanitária e econômica, disse o presidente Yoon Suk Yeol. Ele ressalta que isto pode ocorrer se civis ucranianos forem atacados.

Em entrevista à Reuters antes de sua visita de Estado aos Estados Unidos na próxima semana, Yoon disse que seu governo está explorando como ajudar a defender e reconstruir a Ucrânia, assim como a Coreia do Sul recebeu assistência internacional durante a Guerra da Coreia de 1950-53.

“Se houver uma situação que a comunidade internacional não pode tolerar, como qualquer ataque em larga escala contra civis, massacre ou violação grave das leis da guerra, pode ser difícil para nós insistir apenas em apoio humanitário ou financeiro”, disse Yoon.

Foi a primeira vez que Seul sugeriu a disposição de fornecer armas à Ucrânia, mais de um ano depois de descartar a possibilidade de ajuda letal.

Um importante aliado dos EUA e grande produtor de munição de artilharia, a Coreia do Sul até agora tentou evitar antagonizar a Rússia devido às suas empresas que operam lá e à influência de Moscou sobre a Coreia do Norte, apesar da crescente pressão dos países ocidentais pelo fornecimento de armas.

"Acredito que não haverá limitações quanto ao apoio para defender e restaurar um país que foi invadido ilegalmente, tanto sob a lei internacional quanto doméstica", disse Yoon. "No entanto, considerando nosso relacionamento com as partes envolvidas na guerra e os desenvolvimentos no campo de batalha, tomaremos as medidas mais apropriadas."

Yoon está programado para visitar Washington na próxima semana para uma cúpula com o presidente dos EUA, Joe Biden, para marcar o 70º aniversário da aliança dos dois países.

