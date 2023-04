Coreia do Sul sofre forte coerção dos EUA para conter a China

Apoie o 247

247 - O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, partiu para os EUA na segunda-feira (14), para uma visita durante a qual espera-se que enfrente maior coerção dos EUA para servir à estratégia de Washington de conter a China, particularmente no setor de chips, afirma o jornal Global Times.

Especialistas chineses previram que Yoon provavelmente se tornará mais assertivo na implementação das instruções dos EUA, mas tal abordagem significa que a Coréia do Sul se tornou "consumível" na Estratégia Indo-Pacífico dos EUA à custa de sua própria independência e interesses, o que é insustentável e autodestrutivo.

De acordo com uma reportagem do Financial Times na segunda-feira, o governo dos EUA pediu ao governo sul-coreano que encoraje alguns de seus principais fabricantes de chips - Samsung Electronics e SK Hynix - a não preencher a lacuna do mercado se a China banir a gigante norte-americana de chips Micron Technology de vendendo chips no continente chinês.

O relatório foi divulgado quando o presidente sul-coreano Yoon parte para os EUA para uma visita de Estado.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em uma coletiva de imprensa de rotina na segunda-feira que "para a manter sua hegemonia e buscar interesses egoístas, os EUA pressionaram por 'desacoplar' e cortar as cadeias de suprimentos e até coagiram seus aliados a se juntarem à campanha para conter a China. "

"Esperamos que o governo e a comunidade empresarial do país em questão sejam perspicazes, façam a coisa certa e façam parte dos esforços para salvaguardar o sistema multilateral de comércio e manter estáveis as cadeias industriais e de suprimentos globais", observou Mao.

A China anunciou em 31 de março a realização de uma revisão de segurança cibernética em produtos vendidos no mercado chinês pela produtora de chips de memória Micron, com sede nos EUA. A medida foi vista pela mídia estrangeira como uma retaliação contra as proibições de chips dos EUA e outras sanções relacionadas contra a China.

Ma Jihua, fundador da Beijing DARUI Management Consulting Co e analista de tecnologia veterano, disse ao Global Times na segunda-feira que os EUA sabem que não podem fazer muito para prejudicar a China em termos de mercado de chips de memória e, como resultado, querem empurrar os fabricantes de chips sul-coreanos para a linha de frente da guerra de chips.

Ma previu que os chips serão uma questão importante para discussão durante a visita de Yoon aos Estados Unidos, e existe a possibilidade de que a Coreia do Sul faça alguns gestos, como promessas verbais, para mostrar que está alinhada com os Estados Unidos sobre o assunto.

Han Xiandong, professor de estudos coreanos na China University of Political Science and Law, disse ao Global Times na segunda-feira que Seul e Washington provavelmente chegarão a um novo acordo para conter conjuntamente a China durante a visita de Yoon, e isso pode afetar a questão de Taiwan, o núcleo dos interesses centrais da China.

Ao fazer isso, Yoon está sacrificando os interesses nacionais da Coreia do Sul em troca do endosso dos EUA ao seu instável poder político em Seul, já que sua taxa de aprovação em casa continua caindo, e a visita de estado é como um prêmio dado por Washington para encorajar o desempenho de Yoon, Han disse.

O índice de aprovação de Yoon caiu pela terceira semana consecutiva depois que seus comentários sobre a Ucrânia e a ilha de Taiwan aumentaram as tensões com a Rússia e a China, informou o Korea Times na segunda-feira.

