Coronavac é segura e eficaz em crianças a partir de 3 anos, diz pesquisa de fase 2 na China

247 - Cientistas do laboratório Sinovac, na China, afirmaram em um estudo que a vacina Coronavac é segura e eficaz em crianças e em adolescentes. De acordo com o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após duas doses do imunizante aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado (552 crianças e adolescentes saudáveis de 3 a 17 anos) produziram anticorpos. A informação foi publicada pelo portal G1.

As estatísticas não trataram da eficácia da vacina nesta faixa etária, porque essa conclusão é obtida com estudos de fase 3, que verificam o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes.

Nas etapas 1 e 2, o objetivo dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela ativa o sistema imune contra o coronavírus.

