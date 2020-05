Coronavírus: aéreas dos EUA gastam mais de US$ 10 bilhões por mês e demanda por voos derrete

247 - O grupo comercial da indústria Airlines For America informou que as companhias aéreas dos EUA estão gastando ao todo mais de US$ 10 bilhões por mês, enquanto a média de passageiros por voo doméstico é de menos de duas dúzias por causa da pandemia do novo coronavírus. O depoimento preparado para audiência no Senado Norte-Americano, que vai acontecer nesta quarta-feira (6), foi acessado pela Reuters. A informação é do jornal O Globo.

"O setor de aviação dos EUA emergirá dessa crise como uma mera sombra do que era há apenas três meses", disse o diretor executivo do grupo comercial da Airlines For America, Nicholas Calio. A reportagem acrescenta que cerca de 3 mil aeronaves, que compreende 50% da frota ativa nos EUA, estão paradas.

Os passageiros com reserva caíram quase 100% em relação ao ano anterior.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.