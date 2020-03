Coronavírus atinge bilheterias de estádios: jogos da La Liga, Ligue 1 e da Champions terão portões fechados

Campeonatos e jogos importantes do continente europeu serão realizados sem público nos estádios, prejudicando as bilheterias edit

247 - Um dos maiores times da Espanha, Barcelona anunciou que o segundo jogo das oitavas de final da Champions League, contra o time italiano Napoli, será realizado em um estádio sem público algum, com portões fechados, por conta do coronavírus. O secretário de Saúde do governo regional Catalão Joan Guix explicou que trata-se de “uma decisão tomada estritamente por razões sanitárias".

Além disso, o campeonato nacional espanhol, La Liga anunciou que acontecerá o mesmo em todos os jogos da competição pelas próximas duas semanas. A federação espanhola disse que irá manter contato com o governo para a liberação dos torcedores em breve.

Com a proibição de agrupamentos acima de 1.000 pessoas na França, as bilheterias dos estádios também ficarão afetadas pela epidemia do vírus. Na Itália, com a quarentena total, ocorre a mesma coisa. E o jornal inglês BBC afirma que também jogos na Alemanha estão sendo prejudicados.