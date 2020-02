Coronavírus causa perdas de mais de US$ 4 bi a companhias aéreas

247- A epidemia do novo coronavírus causou "uma redução potencial entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões" em receitas para as companhias aéreas do mundo, anunciou na quinta-feira a Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO). A informação é do jornal O Globo.

A agência das Nações Unidas informou que "70 companhias aéreas cancelaram todos os voos internacionais de e para a China" e "50 outras companhias aéreas reduziram suas atividades".

Isso provocou "uma redução de 80% na capacidade aérea estrangeira para viajantes de e para a China, bem como uma redução de 40% na capacidade aérea de companhias aéreas chinesas", segundo estimativas preliminares da ICAO.