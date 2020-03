Coronavírus: com 100 mil novos casos em quatro dias, OMS diz que ‘pandemia está se acelerando’

Com isso, o total de pessoas infectadas ultrapassou os 300 mil, e está em quase todos os países do mundo edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou nesta segunda-feira, 23, que nos últimos quatro dias surgiram 100 mil novos casos de coronavírus no mundo. Com isso, o total de pessoas infectadas ultrapassou os 300 mil, e está em quase todos os países do mundo.

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, “a pandemia está se acelerando”. Segundo a organização, os primeiros 100 mil casos de Covid-19 foram registrados em 67 dias; já o segundo 100 mil casos foram registrados em 11 dias. Por isso, é preocupante o terceiro 100 mil casos ocorrerem em apenas 4 dias.

Ghebreyesus ainda completou que “a solução desse problema requer coordenação política em nível mundial. Vou conversar com chefes de estado dos países do G20. Pedirei que trabalhem juntos para aumentar a produção, evitar proibições de exportação e garantir a equidade da distribuição com base na necessidade".

Já o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, ainda advertiu a importância da testagem massiva da população para rastrear os infectados pelo coronavírus. "Testes são importantes agora e ficarão mais importantes nas próximas semanas", disse. A diretora técnica, Maria van Kerkhove, também afirmou que os testes precisam ser feitos de forma rápida "e mais laboratórios precisam estar disponíveis para fazê-los."

Esse método, entretanto, não está sendo feito no Brasil, onde apenas as pessoas sintomáticas e casos “graves” estão podendo realizar os testes.

A OMS ainda alertou para o aumento de infecção entre os profissionais da saúde que estão tratando o coronavírus. "Mesmo se fizermos tudo certo, se não priorizarmos proteger os profissionais de saúde, muitas pessoas morrerão porque o profissional que poderia ter salvo sua vida, estará doente", disse Ghebreyesus.