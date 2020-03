Coronavírus: com 427 mortes em 24 horas, Itália tem mais mortes que China

No total, 3405 foram vítimas fatais do vírus, na Itália, contra 3248 casos na China edit

247- Com 427 mortes registradas na Itália em 24 horas, o país é o que tem mais mortes em decorrência do coronavírus. No total do país são 3405 vítimas fatais da doença. Na China, foco da pandemia, são 3248 casos.

Já a situação no Irã se complica. Segundo informações novas sobre o país, a epidemia do coronavírus já matou 1433 pessoas, infectando mais de 19 mil, anunciou nesta sexta-feira, 20, um funcionário do Ministério da Saúde iraniano.

É o terceiro país no mundo mais afetado pelo vírus, atrás somente da China (3248)e da Itália (3405). A maioria das mortes são na Europa (4932) e na Ásia (3431).