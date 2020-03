Coronavírus: Harvard e outras universidades americanas cancelam aulas

247 - Diversas universidades dos Estados Unidos começaram a cancelar suas aulas presenciais por causa do surto do novo coronavírus no país. Até o momento, o país tem cerca de 800 casos confirmados da doença. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a Universidade Harvard terá apenas aulas online a partir da volta das férias de primavera, que ocorrem de 14 a 22 de março. Até o final do semestre, que termina em maio, as aulas presenciais estão canceladas.

Harvard também proibiu viagens aéreas internacionais relacionadas a atividades universitárias, acadêmicas ou profissionais, assim com voos domésticos que não sejam considerados essenciais.