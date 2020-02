Coronavírus: Irã envia 2 milhões de máscaras à China

Sputnik - O governo do Irã anunciou o envio de 2 milhões de máscaras à China com o objetivo de ajudar no combate ao surto do novo coronavírus.

O anúncio do envio dos materiais foi feito pelo ministro da Saúde do Irã, Saeed Namaki, nesta sexta-feira (7).

"Vamos entregar dois milhões de máscaras em dois lotes como ajuda humanitária. O primeiro milhão já foi enviado", disse o ministro segundo publicado pela agência iraniana de notícias Fars.

Na quinta-feira (6), o governo da Rússia também anunciou envio de ajuda humanitária à China devido à disseminação do vírus.

O surto do coronavírus, relatado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, está em andamento desde o final de dezembro de 2019. As mortes em decorrência do vírus já passaram de 600 e os infectados pelo vírus já passam de 30 mil.

Para combater a disseminação do vírus , o governo chinês tem pedido aos seus cidadãos que utilizem máscaras , o que gerou aumento da procura do acessório no país. Além disso, a China construiu hospitais em tempo recorde e colocou dezenas de milhões de pessoas em quarentena, isolando cidades inteiras.

Apesar dos esforços, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde internacional na quinta-feira (30) devido ao avanço do vírus.