Coronavírus: Israel proíbe entrada de estrangeiros e obriga quarentena de duas semanas para quem saiu do país

Mais de 80 mil pessoas já estão em quarentena. Com a obrigatoriedade do governo, este número tende a aumentar edit

247 - Todos os israelenses voltando de uma viagem no estrangeiro serão colocados em quarentena durante 14 dias, anunciou nesta segunda-feira, 9, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu. A medida é tomada contra a propagação do coronavírus. Até agora, mais de 80 mil pessoas estão em quarentena.

Na sexta-feira, 6, o país já havia decidido fechar suas fronteiras com a Síria e o Líbano, por conta do vírus. O governo proibiu a entrada de qualquer estrangeiro, por terra ou por mar, no território israelense, afirma o jornal Monitor do Oriente Médio.

“Desde então, um total de 150 cidadãos foram proibidos permanentemente de passar pelos acessos do Ben Gurion, e das travessias de Ramon e Taba”, disse o jornal.