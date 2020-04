Coronavírus: Japão declara estado de emergência e anuncia pacote de 108 trilhões de ienes

"O mais importante agora é que cada cidadão mude nossas ações. Se cada um de nós puder reduzir o contato com outras pessoas em ao menos 70%, e idealmente 80%”, declarou o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe edit

247 - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou estado de emergência para conter a propagação do novo coronavírus em centros populacionais do país. A autoridade política apresentou um pacote de estímulos nesta terça-feira (7), no valor de 108 trilhões de ienes ou 5 trilhões de reais, para aliviar os possíveis impactos econômicos gerados pelo isolamento social. A informação é do jornal O Globo.

A medida protetiva vai durar até o dia 6 de maio deste ano, com validade para a capital do país asiático, Tóquio, e outros seis distritos, com abrangência sobre 44% da população do Japão, aponta a reportagem.

"O mais importante agora é que cada cidadão mude nossas ações. Se cada um de nós puder reduzir o contato com outras pessoas em ao menos 70%, e idealmente 80%, deveremos ser capazes de ver o pico no número de infecções em duas semanas", anunciou o primeiro-ministro do país asiático em reunião televisionada de uma força-tarefa do governo.

