Coronavírus leva Cuba a suspender desfile do Primeiro de Maio

247 - "A decisão [de suspender o desfile do Primeiro de Maio] foi tomada pelo Birô Político do Partido Comunista, presidido pelo general Raúl Castro primeiro-secretário do Comitê Central do Partido (Comunista Cubano)", disse o presidente da República Miguel Díaz-Canel durante uma reunião com seus ministros, transmitida na TV estatal.

Desde o triunfo da revolução cubana em 1959, o desfile do Dia do Trabalho em Cuba se tornou uma das maiores atividades do governo socialista, onde, mais de 1 milhão de pessoas se manifestam na capital, Havana. Em todas as demais capitais provinciais, ocorrem anualmente os desfiles do Primeiro de Maio.

Até o momento, Cuba apresenta 186 casos confirmados do novo coronavírus, com 6 mortes, informa a AFP.

