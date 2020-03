Coronavírus mata 49 pessoas em apenas 1 dia na Itália

A epidemia torna-se cada vez mais grave no país; o número de mortos em 24 horas aumenta todos os dias edit

Sputnik - Nas últimas 24 horas, 49 infectados com o coronavírus na Itália morreram, enquanto os casos positivos chegaram a 3.916, disse o chefe do Departamento de Proteção Civil, Angelo Borrelli, nesta sexta-feira.

Segundo o chefe da Proteção Civil, a idade dos falecidos varia entre 72 e 95 anos, a maioria deles com doenças prévias.

Desde o início da epidemia, 197 mortes foram registradas na Itália, com idade média de 81 anos entre as vítimas.

Entre os infectados, 1.060 são assintomáticos ou apresentam sintomas muito leves e são isolados em suas casas, 2.394 são hospitalizados e 462 pacientes estão em terapia intensiva.

O número de pessoas que foram curadas aumentou 109 em 24 horas, de modo que o total chegou a 523.

O total de mortes pelo coronavírus na Itália é o segundo mais alto do mundo depois da China. Já o número de infecções por COVID-19 é o quarto maior do mundo, depois da China, Coreia do Sul e Irã.