Coronavírus: número de casos confirmados no mundo ultrapassa os 200 mil

Dados da Universidade John Hopkins, de Maryland, nos Estados Unidos, apontaram que as infecções atingem 156 países ou territórios de todos os continentes, com exceção da Antártida edit

247 - A Universidade John Hopkins, de Maryland, nos Estados Unidos, publicou um levantamento nesta quarta-feira (18) apontando que cerca de 202 mil pessoas já foram infectadas com o vírus, que se se espalhando globalmente. De acordo com a pesquisa, o número de casos mais do que dobrou em apenas duas semanas.

Os dados apontaram que as infecções atingem 156 países ou territórios de todos os continentes, com exceção da Antártida. A China continua sendo o país com o maior número de casos confirmados (81.102) e mortes (3.241). Também tem maior número de recuperados (69.174).

O número de infectados na Europa também não para de crescer. Itália, Espanha, França, Alemanha e Suíça somam 65.495 confirmações e 3.292 mortes.

Os Estados Unidos têm 6.496 casos confirmados e 114 mortes.