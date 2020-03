Coronavírus obriga Samsung a suspender operações em fábrica na Coreia do Sul

247 - Segundo informação do jornal O Globo, a Samsung Electronics suspendeu, nesta sexta-feira (6), no sudeste da Coreia do Sul, as operações da fábrica de smartphones na cidade de Gumi, após outro funcionário contrair o novo coronavírus. As atividades produtivas da unidade devem ser retomadas ainda neste sábado (7).

No complexo fabril, responsável pela produção de modelos da linha premium de smartphones da marca, outras cessações temporárias aconteceram após seis funcionários contrair a doença.

A Samsung anunciou o deslocamento temporário da produção de smartphones da Coreia do Sul para o Vietnã, como medida protetiva. O comunicado da empresa informa que, através de mudanças temporárias, "pretende fornecer produtos aos consumidores de maneira mais eficaz, estável e oportuna".