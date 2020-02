Coronavírus: papel higiênico vira item valioso e já é alvo de ladrões

Em Hong Kong, um entregador de supermercados foi alvo de ladrões armados com facas, que roubaram 50 pacotes do produto, informou a polícia nesta segunda-feira edit

247 - Há cerca de dez dias, encontrar papel higiênico ficou difícil em Hong Kong, embora o governo afirme que a epidemia não tem afetado o suprimento de itens essenciais. A informação é do jornal O Globo.

O pânico causado pelo avanço do coronavírus fez com que a população esvaziasse as prateleiras dos supermercados e estocassem papel higiênico, papel toalha, produtos de limpeza, desinfetante para as mãos, máscaras e alimentos básicos, como o arroz.

Em Hong Kong, um entregador de supermercados foi alvo de ladrões armados com facas, que roubaram 50 pacotes do produto, informou a polícia nesta segunda-feira.