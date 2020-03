Coronavírus: Paraguai decide fechar Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu

O governo paraguaio anunciou o fechamento da Ponte Internacional da Amizade, que liga Cidade del Leste a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A medida é válida por 15 dias edit

247 - Com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou o fechamento da Ponte Internacional da Amizade, que liga Cidade del Leste a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O bloqueio iniciou a 0h desta quarta-feira (18). Antes da medida, válida por 15 dias, cerca de 100 mil pessoas passavam por dia na ponte.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até a noite de terça-feira, havia 12 casos confirmados do novo coronavírus e 240 casos suspeitos no Paraná. Em Foz do Iguaçu, há um caso suspeito.

As exceções para a iniciativa do país vizinho são válidas para turistas sem documento paraguaio, caminhoneiros e veículos com mercadorias, e paraguaios que estejam em tratamento médico no Brasil.