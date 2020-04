Coronavírus: pelo menos 884 mortes ocorreram em repouso para idosos na França

No total, já são mais de 4.500 mortes em decorrência do vírus no país, 471 nas últimas 24 horas edit

247 - A crise da pandemia do coronavírus se agrava na França, com 471 mortos nas últimas 24 horas. No total, já são mais de 4.500 mortes em decorrência do vírus. Nas casas de repouso para idosos, os Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad), já foram 884 mortes, segundo os dados provisórios anunciados pelo diretor geral da Saúde, Jérôme Salomon.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou, entretanto, uma saída progressiva do confinamento, que deve durar até o dia 15 de abril. O desconfinamento, segundo ele, será “regionalizado” e “sujeito a uma política de testes, em função, dos idosos”, indicando um plano mais concreto para os dias seguintes.

O ministro do Trabalho, Muriel Pénicaus, disse na quinta-feira, 1, que “400.000 empresas e 4 milhões de assalariados, isto é um a cada cinco assalariados (do setor privado) na França, nas empresas ou associações, estão em desemprego parcial”, quer dizer, estão desempregados mas recebem uma parte da renda pelas empresas.

