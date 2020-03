Coronavírus: Portugal cancela aulas, limita estabelecimentos, e fecha pontos turísticos

“É uma luta pela nossa sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses”, afirmou o primeiro-ministro do país europeu edit

247 - O governo de Portugal decretou estado de alerta e impôs limites ao funcionamento de vários serviços, para tentar conter o novo coronavírus, após a confirmação de 164 casos no país. Com território limitado a Oeste e a Sul pelo Atlântico, seu único vizinho, a Espanha, conta com mais de 3.000 casos. A informação é da Folha de São Paulo.

A partir de medida que deve vigorar nesta segunda-feira (16), aulas em escolas de todo o território português serão canceladas, sem prazo definido, e com previsão de retorno após a páscoa.

“É uma luta pela nossa sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses”, afirmou o primeiro-ministro António Costa, em discurso transmitido na televisão.

Restaurantes e bares estão limitados, e podem funcionar até 21h. Academias de ginástica, piscinas e outras atividades foram paralisadas temporariamente. Nos supermercados, faltam enlatados, massas e papel higiênico e produtos de limpeza. Nas farmácias, faltam termômetros e remédios para febre e dores de cabeça.

Alguns pontos turísticos importantes, como a Torre de Belém e o mosteiro dos Jerônimos, estão fechados.