Coronavírus: quarentena deve ser estendida na Itália

247 - O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse ao jornal “Corriere della Sera” que deve estender a quarentena. O país europeu tem 2.978 mortos e quase 36 mil casos confirmados do novo coronavírus. A informação é do portal G1.

Conte afirma ao jornal que as medidas restritivas estão sendo bastante eficientes: “É óbvio que quando atingirmos um pico e o contágio começar a diminuir, pelo menos em porcentagem, espera-se que em poucos dias, não seremos capazes de voltar imediatamente à vida de antes. De momento não é razoável dizer mais, mas é claro que as medidas que tomamos, tanto a que fechou grande parte das atividades empresariais e individuais no país, como a que diz respeito à escola, terão de ser prorrogadas”.