Coronavírus: Reino Unido anuncia que pagará até 80% dos salários de trabalhadores

O governo do Reino Unido pagará até 80% dos salários de empregados do setor privado que não poderão trabalhar devido a pandemia do novo coronavírus

247 - O Chancellor of the Exchequer, espécie de ministro da Economia no Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou nesta sexta-feira (20), que o governo pagará até 80% dos salários de empregados do setor privado que não poderão trabalhar devido a pandemia do novo coronavírus, que já registra164 mortes pelo coronavírus.

Segundo o governo, os pagamentos terão limite mensal de 2,5 mil libras esterlinas (cerca de R$ 14,5 mil) por trabalhador, e já estão em vigor com data retroativa para o início deste mês.

A medida durará enquanto seguir a crise criada pela propagação do vírus. A medida foi anunciada no mesmo momento que o governo decidiu pelo fechamento de pubs, restaurantes e cafés já a partir da noite desta sexta-feira (20).