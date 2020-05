Coronavírus: setor privado dos EUA bate recorde de mais de 20,2 milhões de demissões

Relatório Nacional de Empregos divulgado nos EUA sugere que as paralisações nacionais exigidas pelo governo podem prejudicar a economia do país a longo prazo edit

247 - O recorde de 20,236 milhões de demissões no setor privado dos Estados Unidos foi registrado até o fechamento do mês de abril, após o fechamento obrigatório dos negócios como resposta ao surto do novo coronavírus. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira (6), indicador do número de novos postos de trabalho criados no mês nos setores-chave da economia, enfatiza a queda nos empregos da iniciativa privada e sugere que as paralisações nacionais podem prejudicar a economia do país a longo prazo.

