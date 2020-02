Coronavírus: total de mortes chega a 361, uma nas Filipinas

Na província de Hubei, epicentro da doença, foram registrados mais 56 mortos. Com isso, os óbitos apenas nesta localidade somam agora 350 edit

Sputnik - O número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 360 na China, ultrapassando a contagem de vítimas fatais do surto de SARS entre 2002 e 2003, informaram as autoridades do país neste domingo (2).

Na província de Hubei, epicentro da doença, foram registrados mais 56 mortos, de acordo com a emissora estatal chinesa. Com isso, os óbitos na localidade somam agora 350.

Além disso, foram confirmados mais 2.103 casos na província, num total de 11.177. Em toda a China, o número de casos positivos para o coronavírus, o 2019-nCoV, é de 16.480.

Número de mortos pelo SARS foi de 349

Entre os anos de 2002 e 2003, um outro tipo de coronavírus, a síndrome respiratória aguda grave (SARS), deixou 349 mortos na China.

O novo vírus teria surgido em dezembro do ano passado em um mercado que vendia animais selvagens em Wuhan, capital de Hubei, onde já foram registradas até o momento 265 vítimas fatais pela doença.

O governo do Brasil anunciou que prepara a retirada dos brasileiros que vivem na cidade, que gravaram um vídeo pedindo ajuda para deixar a China.

A província de Hubei está sob quarentena e com estradas e transporte público bloqueados.

Confirmada primeira morte fora da China

A doença se espalhou para fora da China e foram notificados casos em mais de 20 países. A primeira morte fora da China , de um homem de 44 anos nas Filipinas, foi confirmada neste domingo.

O surto do novo coronavírus levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar emergência internacional de saúde pública no início desta semana, apesar da entidade reconhecer que a China demonstra uma resposta robusta à doença.