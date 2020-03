Coronavírus: Trump está muito preocupado após contato com secretário de Bolsonaro, diz fonte

Após declarar publicamente que não se preocupa com o novo coronavírus, Donald Trump, na verdade, anda bastante apreensivo, segundo informações de fontes próximas ao empresário, divulgadas pela rede CNN edit

Segundo informações divulgadas pela rede CNN de TV, nesta sexta-feira (13), Donald Trump estaria preocupado com o diagnóstico positivo para o coronavírus do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, e com o monitoramento de Jair Bolsonaro.

A matéria foi publicada pelo jornal O Globo.

Em visita aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro levou seu secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, que andou ao lado de Donald Trump, no último sábado (7). No Brasil, nesta quarta-feira (11), Wajngarten testou positivo para o Covid-19.