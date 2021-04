Corpo de Philip, marido da Rainha Elizabeth, é colocado no jazigo da família real britânica em cerimônia

247 - O funeral do príncipe Philip, que morreu aos 99 anos, acontece neste sábado (17) em uma cerimônia reduzida por conta dos protocolos da Covid-19. Despedida foi acompanhada pela rainha Elizabeth II e netos, inclusive o príncipe Harry. A informação é do portal G1.

O corpo do duque de Edimburgo foi levado para a cripta real. Antes, o corpo do príncipe Philip foi velado na Capela de São Jorge, dentro da propriedade real do Castelo de Windsor, onde ele morava com a rainha Elizabeth II.

