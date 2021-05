Corpos de vítimas de Covid-19 são lançados no rio Ganges, denuncia funcionário de governo na Índia

"O governo tem informações de que os corpos daqueles que sucumbiram à Covid-19 ou a qualquer outra doença estão sendo jogados nos rios em vez de serem descartados de acordo com os rituais adequados", disse um alto funcionário do estado, Manoj Kumar Singh edit

247 - Com o avanço da pandemia da Covid na Índia, corpos de vítimas da doença foram encontrados em alguns rios indianos, entre os quais o rio Ganges, considerado sagrado no hinduísmo.

A informação veio num memorando de um governo estadual vista pela Reuters, sendo o primeiro reconhecimento oficial da prática.

"O governo tem informações de que os corpos daqueles que sucumbiram à Covid-19 ou a qualquer outra doença estão sendo jogados nos rios em vez de serem descartados de acordo com os rituais adequados", disse um alto funcionário do estado, Manoj Kumar Singh, na carta, datada de 14 de maio, para chefes de distrito. "Como resultado, corpos foram recuperados de rios em muitos lugares", continua.

No documento, Singh disse que a falta de fundos para comprar materiais como lenha para cremação, crenças religiosas em algumas comunidades e famílias que abandonaram as vítimas da Covid-19 por medo da doença estavam entre as razões prováveis para o aumento de despejos de corpos.

O porta-voz de Uttar Pradesh, Navneet Sehgal, negou neste sábado relatos da mídia local de que até 2 mil corpos de potenciais vítimas da Covid-19 foram recuperados de rios no estado e na vizinha Bihar nos últimos dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.