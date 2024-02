Cosmonauta russo quebra recorde de permanência no espaço

Oleg Kononenko está em sua quinta missão na plataforma orbital. Seu retorno à Terra é previsto para o dia 23 de setembro, quando ele terá ficado no total 1.110 dias no espaço edit

DW - O cosmonauta russo Oleg Kononenko, 59, estabeleceu neste domingo (4) um novo recorde de permanência no espaço sideral, ao superar a marca de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos de seu antecessor, o russo Guennady Padalka.

Kononenko, que está na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) desde setembro, quebrou o recorde às 5h30min08s (horário de Brasília).

