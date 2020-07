Covid-19 dispara no Peru, com mais de 330 mil casos

O Peru ultrapassou a marca de 330.000 casos confirmados do novo coronavírus. O país andino ocupa o segundo lugar na região, atrás apenas do Brasil edit

247 - O Peru já tem mais de 330.000 casos confirmados do novo coronavírus, marca que foi ultrapassada nesta segunda-feira (13). O país é o segundo com mais casos na América Latina, atrás apenas do Brasil.

O ministro da Saúde peruano divulgou mais 3.797 casos confirmados nas últimas 24 horas, o que levou o total para 330.123, informa o UOL.



