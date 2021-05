Covid-19 explode na Índia com 400.000 novos casos

As mortes aumentaram para 3.523, elevando o número total de mortes do país para 211.853, de acordo com o ministério federal da saúde edit

(Reuters) - A Índia registrou mais de 400.000 novos casos de COVID-19 pela primeira vez no sábado, enquanto luta contra uma segunda onda devastadora, e a nova campanha de vacinação do país foi prejudicada em algumas áreas pela falta de vacinas.

As autoridades notificaram 401.993 novos casos nas 24 horas anteriores, após 10 dias consecutivos de mais de 300.000 casos diários. As mortes aumentaram para 3.523, elevando o número total de mortes do país para 211.853, de acordo com o ministério federal da saúde.

O aumento de infecções sobrecarregou hospitais, necrotérios e crematórios e deixou famílias lutando por remédios e oxigênio escassos. E embora a Índia seja o maior produtor mundial de vacinas COVID-19, a escassez das vacinas em alguns estados dificultou a abertura de vacinas para todos os adultos.

O estado de Bengala Ocidental não conseguiu iniciar uma campanha dirigida a adultos com idade entre 18 e 45 anos devido à falta de vacinas e pediu ao governo federal que fornecesse mais suprimentos, disse um alto funcionário da saúde estadual, que não quis ser identificado porque não estava autorizado a falar com a mídia.

Arvind Kejriwal, o ministro-chefe do duramente atingido Estado de Delhi, na sexta-feira, pediu às pessoas que não fizessem fila nos centros de vacinação, prometendo que mais vacinas chegariam "amanhã ou depois de amanhã".

O estado de Odisha disse na sexta-feira que recebeu uma remessa de 150 mil tiros, mas só permitiria que algumas pessoas recebessem tiros devido às restrições de bloqueio que impedem o movimento.

Em Ahmedabad, a principal cidade comercial do estado natal de Gujarat, o primeiro-ministro Narendra Modi, centenas de pessoas fizeram fila para disparar.

“Tomei minha primeira dose e estou apelando a todos os alunos para tomarem a vacina e se protegerem”, disse Raj Shah, um estudante de 27 anos da cidade.

A Índia recebeu 150.000 doses da vacina Sputnik-V da Rússia e outros milhões de doses seguirão, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia no sábado.

DELHI AINDA GASPING

A escassez de oxigênio medicinal tem atormentado o sistema médico.

No Hospital Batra, em Nova Delhi, a mídia local informou que oito pessoas, incluindo um médico, morreram no sábado, depois que o oxigênio ficou sem oxigênio.

"Delhi precisava de 976 toneladas de oxigênio e ontem apenas 312 toneladas de oxigênio foram fornecidas. Como Delhi respira com um oxigênio tão baixo?" o ministro-chefe Kejriwal tuitou.

Em uma audiência no sábado, a alta corte de Delhi tomou nota das mortes no Hospital Batra e disse ao governo federal para tomar providências para o fornecimento de oxigênio a ser dado a Delhi.

"Basta", disse o juiz Vipin Sanghi.

O conselho do governo federal disse ao tribunal: "Estamos fazendo o máximo até onde o limite humano pode chegar."

Pacientes desesperados com coronavírus continuaram a chegar aos hospitais, apesar da falta de leitos.

Com falta de ar, Vijay Gupta, de 62 anos, foi recusado pelo Hospital da Família Sagrada, uma instituição privada sem fins lucrativos no sudeste da capital, pois todos os seus 385 leitos estavam ocupados.

Sua família e amigos debatiam o que fazer a seguir.

"Estamos vagando por aí desde as 6 da manhã em busca de uma cama", disse o amigo de Gupta, Rajkumar Khandelwal. "Onde nós devemos ir?"

Um incêndio em um hospital a cerca de 190 km (115 milhas) ao sul de Ahmedabad matou 16 pacientes com coronavírus e dois funcionários, o último de uma série de acidentes mortais em hospitais.

O governo de Delhi disse que vai prorrogar por mais sete dias um bloqueio que impôs por uma semana em 19 de abril.

SINAIS DE AVISO IGNORADOS

As infecções diárias aumentaram desde o início de abril. Alguns especialistas culpam as reuniões religiosas em massa e os comícios políticos pela gravidade da segunda onda da Índia, que pegou o governo despreparado.

Um fórum de consultores científicos criado pelo governo Modi alertou as autoridades no início de março sobre uma nova e mais contagiosa variante ocorrendo no país, disseram cinco cientistas que fazem parte do fórum à Reuters.

Quatro dos cientistas disseram que, apesar do alerta, o governo federal não procurou impor grandes restrições para conter a disseminação do vírus. Milhões, em grande parte desmascarados, compareceram a reuniões religiosas e comícios eleitorais realizados por Modi, líderes do partido governante Bharatiya Janata e políticos da oposição.

O aumento na Índia ocorreu em um momento em que muitos países estão vendo a pandemia diminuir.

O presidente dos EUA, Joe Biden, proibiu na sexta-feira a maioria das viagens da Índia em restrições que entrarão em vigor a partir de terça-feira.

Outros países e territórios também impuseram restrições de viagens à Índia, incluindo Austrália, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Cingapura. Canadá, Hong Kong e Nova Zelândia suspenderam todas as viagens comerciais com a Índia.

