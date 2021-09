Covid: EUA voltam a registrar mais de 2 mil mortes por dia pela primeira vez em sete meses

As mortes relacionadas ao coronavírus vêm aumentando no país nos últimos dois meses, chegando a uma média de 2.031 por dia na terça-feira, 21, e a 2.047 nesta quinta-feira, 23, o maior número desde 27 de fevereiro edit

247 - Pela primeira vez desde fevereiro, há sete meses atrás, os Estados Unidos voltaram a registrar uma média de mais de 2 mil mortes diárias por Covid-19, segundo informações do site Our World in Data, da Universidade de Oxford. Segundo analistas, a alta das infecções pelo novo coronavírus é provocada pela disseminação da variante Delta.

As mortes relacionadas ao coronavírus vêm aumentando no país nos últimos dois meses, chegando a uma média de 2.031 por dia na terça-feira, 21, e a 2.047 nesta quinta-feira, 23, o maior número desde 27 de fevereiro.

Desde o início da pandemia, 681,2 mil americanos morreram de Covid-19 nos EUA, o país mais letal do mundo em relação à pandemia do novo coronavírus. O Brasil vem logo em seguida, com mais de 592 mil e, atualmente, uma média diária de 530 mortes por Covid-19.

