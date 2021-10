Covid: laboratório é suspeito de ter errado 43 mil diagnósticos

Pacientes do Reino Unido que já tinham diagnóstico positivo em testes rápidos podem ter recebido resultado de falso negativo edit

Metrópoles - As autoridades de saúde do Reino Unido informaram, em comunicado, que cerca de 43 mil cidadãos do país podem ter recebido resultados negativos errados ao realizarem testes de PCR em um laboratório chamado Immensa Health Clinic, localizado na cidade de Wolverhampton.

A agência de saúde britânica suspendeu as atividades do laboratório há duas semanas. A decisão foi tomada por conta de relatos de pessoas que receberam resultados negativos de testes PCR após terem testado positivo anteriormente em testes de antígenos.

