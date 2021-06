Criança brasileira está entre desaparecidos no desabamento do edifício em Miami

Uma criança de cinco anos está entre os 159 desaparecidos no desabamento parcial de um edifício de 12 andares em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira. As autoridades já confirmaram quatro mortes. Lorenzo morava com os pais no apartamento 512, mas a mãe estava fora da cidade no momento da tragédia, segundo informações do jornal O Globo .

A mãe de Lorenzo, Raquel Oliveira, que não estava no local, utilizou as redes sociais para tranquilizar amigos e parentes.

"A tragédia que aconteceu em Miami foi no meu prédio e Lorenzo e Alfredo estavam dormindo no momento do colapso. Ainda não tenho nenhuma notícia dos dois. Eu viajei ontem para visitar minha família no Colorado e fui acordada com a notícia", disse a mãe do menino, Raquel Oliveira, de 41 anos, no Facebook, na noite de quinta-feira.

Nesta sexta (25), Raquel informou que "as buscas não param e vão continuar por dias" e que já entregou uma amostra de seu DNA às autoridades "para compararem com os das crianças não identificadas conforme forem achando". Uma amostra do DNA dos pais do marido, o italiano Alfredo Leone, também será enviada da Espanha, disse.

