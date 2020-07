Crianças escapam ilesas de incêndio após saltarem de 3º andar de prédio (vídeo)

247 - Duas crianças, com idades de 3 e 10 anos, foram salvas de um incêndio em Grenoble, no sudeste da França, após pularem do terceiro andar de um prédio. Após pularem, elas foram agarradas por adultos que haviam se posicionado em frente ao edifício. Segundo no os bombeiros, os garotos escaram sem ferimentos graves, mas sofram hospitalizados devido à inalação de fumaça, juntamente com outras 17 pessoas.

Um vídeo publicado pelo jornal regional "Le Dauphiné Libéré", mostra as crianças em meio à fumaça. O mais velho, então, segura o menor pelas roupas e o solta pouco depois. Em seguida, ele salta também. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja o vídeo.

Hommage aux habitants de la Villeneuve de #Grenoble et aux deux enfants qui ont sauté de plusieurs étages d’un immeuble de la galerie de l’Arlequin pic.twitter.com/khuehE3snT — Reseau urbain (@reseau_urbain) July 21, 2020

