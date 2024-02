Crianças palestinas amputadas sem anestesia em Gaza dizem aos médicos que preferiam morrer

Relato dramático sobre as vítimas do massacre israelense foi apresentado pelo Médicos Sem Fronteira ao Conselho de Segurança da ONU edit

247 - Crianças de apenas cinco anos vítimas do massacre sionista de Israel têm dito aos médicos que preferem morrer a fazer amputações sem anestesia, como tem ocorrido em razão da falta de medicamento.

De acordo com o jornalista Jamil Chade, colunista do UOL, quem contou isso ao Conselho de Segurança da ONU foi o secretário-geral do Médicos Sem Fronteira, Christopher Lockyear. O representante da entidade apresentou um raio-x dramático da situação de saúde de Gaza e alertou, em especial, para a situação das crianças.

"Essas lesões psicológicas levaram crianças de apenas cinco anos de idade a nos dizer que prefeririam morrer", constatou.

Os dados oficiais do Ministério da Saúde palestino apontam que dois terços dos cerca de 30 mil mortos em Gaza desde 7 de outubro são compostos por mulheres e crianças.

Para a entidade, o que se vê em Gaza hoje é:

Uma guerra de punição coletiva, uma guerra sem regras, uma guerra a todo custo.

Ele conta que, nesta semana, enquanto uma família se sentava à mesa da cozinha em uma casa que abrigava a equipe da entidade Médicos Sem Fronteira e suas famílias em Khan Younis, um projétil de tanque de 120 mm explodiu através das paredes, provocando um incêndio, matando duas pessoas e queimando gravemente outras seis. Cinco dos seis feridos são mulheres e crianças.

De acordo com Lockyear, a destruição promovida pelos ataques israelenses contra hospitais têm impedido que parte do trabalho de socorro às vítimas seja realizado. O governo de Benjamin Netanyahu justifica as ações, alegando que esses centros de saúde abrigam membros do Hamas. As vítimas, porém, são civis, destaca a ONU.

