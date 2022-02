'Criar inimigos é sua natureza', diz ex-chanceler venezuelano sobre o chefe da OTAN

Apoie o 247

Agência Sputnik - Político venezuelano Jorge Arreaza comentou as declarações de sábado (19) feitas pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sobre uma possível agressão da Rússia contra os seus Estados-membros.

"As elites gringo-europeias levam a guerra em seus genes. Criar inimigos é sua natureza. Fazem a guerra, logo existem, destroem e se enriquecem", escreveu em sua conta no Twitter o ex-chanceler da Venezuela após as afirmações do secretário-geral da Aliança Atlântica em que este disse que "se o objetivo do Kremlin é ter menos OTAN nas suas fronteiras, ele apenas terá mais OTAN".

Durante a 56ª Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o chefe da OTAN declarou que, "em resposta ao padrão de ações agressivas da Rússia", o bloco está reforçando sua "dissuasão e defesa em toda a aliança para evitar qualquer erro de cálculo ou mal-entendido" sobre o compromisso de se defenderem uns aos outros.

Ao mesmo tempo Stoltenberg sublinhou que a OTAN é uma aliança defensiva "que não ameaça a Rússia nem ninguém".

No início deste mês, em uma coletiva de imprensa, o presidente russo Vladimir Putin observou que, apesar da insistência da OTAN em se classificar como uma organização defensiva, o bloco militar liderado pelos EUA nem sempre agiu dessa maneira. O líder russo citou diversos exemplos de intervenções na África, Ásia e Oriente Médio.

Las élites gringo-europeas llevan la guerra en sus genes. Fabricar enemigos es su naturaleza. Hacen la guerra, luego existen, destruyen y se enriquecen. https://t.co/LjRVE62trb — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 19, 2022

