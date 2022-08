Crimes cometidos pelos EUA no Oriente Médio e além devem ser levados à Justiça, defende China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - No dia 9, a Sociedade de Estudos de Direitos Humanos da China publicou um relatório, divulgando os inúmeros crimes cometidos pelos Estados Unidos no Oriente Médio e além, incluindo o lançamento de guerras, matança de civis, imposição indiscriminada de sanções unilaterais e criação de "conflitos de civilização", etc. Isso faz o mundo ver novamente que os EUA são o maior perpetrador do mundo muçulmano.

Nos mais de 240 anos desde a fundação em 1776, os Estados Unidos não participam de uma guerra há menos de 20 anos. Nos últimos 20 anos, a violência militar dos EUA matou mais de 800.000 pessoas, cerca de 335.000 delas civis.

Em novembro do ano passado, o mundo ficou chocado quando o New York Times revelou que os militares dos EUA lançaram bombas de 2.500 libras na fronteira da Síria que matou 64 mulheres e crianças. O que é ainda mais ultrajante é que os militares dos EUA mentiram sobre o número de mortes, apagaram o relatório e até nivelaram a cena do incidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, os Estados Unidos destruíram o patrimônio histórico e cultural do Oriente Médio, prenderam muçulmanos arbitrariamente e os torturaram indiscriminadamente. De acordo com um estudo do projeto "War Cost" da Brown University, após o incidente "9.11", os Estados Unidos criaram "prisões negras" no exterior sob o pretexto de "antiterrorismo", envolvendo pelo menos 54 países e regiões, detendo muçulmanos, mulheres e menores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os crimes dos Estados Unidos no Oriente Médio e em outros lugares são suficientes para mostrar que é "o maior destruidor da causa dos direitos humanos no mundo". O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas deve investigar os abusos dos direitos humanos cometidos pelos EUA o mais rápido possível, e seus crimes no Oriente Médio e além devem ser levados à justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.