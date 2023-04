Criptomoeda Dogecoin dispara 30% após Twitter alterar logo

Apoie o 247

Infomoney - A criptomoeda Dogecoin (DOGE) subiu até 30% na tarde desta segunda-feira (3) minutos depois que o Twitter começou a mostrar uma imagem do mascote da criptomoeda, um cachorro da raça Shiba Inu, na tela inicial do microblog. A imagem também aparece em telas de carregamento do site.

Alguns usuários do Twitter começaram a notar a mudança no canto superior esquerdo do navegador, local onde geralmente fica o conhecido logotipo de pássaro azul da empresa. Ele foi substituído por um desenho no formato Shibu Inu por volta das 14h45 (horário de Brasília).

Em reação, a Dogecoin subiu de cerca de US$ 0,07 para US$ 0,10, e virou um dos principais assuntos comentados na rede social.

O episódio ocorre dias depois que o Twitter começou a fazer alterações em seu sistema de verificação de perfis, que passou a exigir a assinatura chamada Twitter Blue. Algumas contas com a verificação antiga tiveram o “selo azul” removido. Muitos outras contas verificadas, no entanto, mantêm o selo.

CEO do Twitter, o bilionário Elon Musk é um conhecido apoiador da Dogecoin, tendo sugerido várias vezes que a criptomoeda pode ser uma melhor alternativa para pagamentos do que o Bitcoin (BTC). Em janeiro, o Financial Times informou que o Twitter estaria trabalhando em uma funcionalidade de pagamentos.

Musk é alvo nos Estados Unidos de um processo multibilionário sob a acusação de operar um esquema para inflar o preço da Dogecoin. Segundo a Reuters, os advogados do empresário protocolaram a peça de defesa no domingo (2), afirmando que ele não tem capacidade de movimentar uma criptomoeda como a Dogecoin, e que tudo se trata de uma “obra fantasiosa de ficção” sobre os “tweets inócuos e muitas vezes tolos” sobre a criptomoeda.

“Não há nada de ilegal em twittar palavras de apoio ou imagens engraçadas sobre uma criptomoeda legítima que continua a deter um valor de mercado de quase US$ 10 bilhões”, disseram os advogados de Musk. “Este tribunal deve acabar com a fantasia dos reclamantes e rejeitar a ação.”

