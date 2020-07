Crise do governo Macron na França provoca renúncia do primeiro-ministro

Sputnik – O primeiro-ministro francês Édouard Philippe entregou ao presidente do país, Emmanuel Macron, o pedido de demissão, que foi aceito pelo chefe de Estado, informa o Palácio do Eliseu em comunicado.

"Hoje (3) Édouard Philippe renunciou ao cargo de chefe do governo, o presidente aceitou [o pedido]", lê-se no comunicado.

Contudo a nota informa que Philippe continuará a "tratar de assuntos correntes juntamente com os membros do governo até à nomeação do novo executivo".

De acordo com uma pesquisa de opinião realizada no final de junho, mais de metade dos residentes franceses querem que o atual primeiro-ministro Édouard Philippe mantenha seu cargo como chefe do governo após as eleições municipais, cujo segundo turno decorreu no domingo (28).

