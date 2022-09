Crise energética: inflação nos Países Baixos registra recorde

Apoie o 247

ICL

TeleSur - A inflação nos Países Baixos subiu para outro recorde de 12% em agosto, contra 10,3% em julho, informou na terça-feira o Gabinete Central de Estatística (CBS) holandês.

Os preços da energia continuaram a ser a principal força motriz por detrás deste crescimento, mas o aumento dos custos das mercearias e da habitação também emergiu como contribuintes-chave. A energia era 151 por cento mais cara em agosto do que no mesmo mês um ano antes. Em julho, este valor era de 108 por cento.

A elevada taxa de inflação leva à incerteza sobre o futuro da economia holandesa, disse o Professor Olaf van Vliet, chefe do Departamento de Economia da Universidade de Leiden, à Xinhua.

Atualmente, a inflação é impulsionada principalmente pelos preços da energia, que dependem principalmente do curso do conflito na Ucrânia e da evolução do mercado do gás, disse van Vliet.

"Também são importantes os efeitos das políticas monetárias a nível mundial e as decisões dos bancos centrais de aumentar as taxas de juro", disse ele. "A questão aqui não é se estes têm um efeito, mas quando terão um efeito e a que nível".

O CBS tem vindo a monitorizar a inflação numa base mensal desde 1963. O registo anterior data de janeiro de 1975, quando a inflação foi de 11,1% durante a crise petrolífera.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.