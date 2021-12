Crise migratória: corpos de 28 refugiados são recuperados na Líbia

Apoie o 247

ICL

TeleSur - As equipes da Cruz Vermelha na Líbia recuperaram, na noite de sábado, os corpos de 28 migrantes na costa de Trípoli, depois que um barco naufragou na região costeira.

Os primeiros 18 corpos foram encontrados em Al Alus, a leste de Trípoli, enquanto outros dez, incluindo duas mulheres e um bebê, foram encontrados perto da mesma cidade.

“Os cadáveres pareciam estar em decomposição, o que explica que o barco que transportava os migrantes irregulares virou há alguns dias”, explicou a Cruz Vermelha, que indicou que o número de afogados no mar pode aumentar nas próximas horas .

PUBLICIDADE

As saídas de embarcações da costa da Líbia para a Europa, especialmente para a Itália, não pararam nas últimas semanas.

Há poucos dias, 160 migrantes morreram afogados na costa do país do Magrebe, o que levantou para mais de 1.500 o número de pessoas mortas ao longo de 2021 na chamada "rota de migração do Mediterrâneo Central", uma das mais mortíferas do mundo, em comparação com 970 no ano passado, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.

PUBLICIDADE

Mais de 31.500 pessoas foram interceptadas desde o início deste ano na costa da Líbia quando tentaram viajar irregularmente para a Europa e voltaram para a Líbia, ante 11.900 em 2020, segundo dados da mesma organização.

Os migrantes com destino à Europa que são interceptados pelo exército líbio até em águas internacionais são devolvidos à costa líbia, onde são mantidos em centros de detenção em condições denunciadas por ONGs e pelas Nações Unidas.

PUBLICIDADE

Segundo dados do projeto "Migrantes Desaparecidos", vinculado à ONU, cerca de 19.000 pessoas morreram no Mediterrâneo desde que a crise migratória começou a ser computada em 2014.