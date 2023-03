Crise na Europa: ações do Deutsche Bank despencam 15%

Persistem as preocupações com a estabilidade dos bancos europeus edit

RT Actualidad - As ações do Deutsche Bank caíram 14,9% na sexta-feira, após uma recuperação dos swaps de inadimplência no dia anterior, uma vez que persistem as preocupações com a estabilidade dos bancos europeus após a crise no Credit Suisse e em outros bancos estadunidenses.

As ações da entidade alemã caíram pelo terceiro dia consecutivo e já perderam mais de um quinto do valor até agora neste mês. Enquanto isso, os swaps de inadimplência de crédito atingiram 173 pontos-base na quinta-feira, acima dos 142 pontos-base do dia anterior.

