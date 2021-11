Cristina Kirchner é operada de surpresa e retira o útero

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi operada no Sanatório Otamendi onde se submeteu a uma histerectomia, procedimento para a retirada do útero e, eventualmente, também dos ovários e das trompas de falópio.

De acordo com o jornal Página 12, o boletim médico do hospital informa que ela está bem de saúde e se encontra em "período pós-operatório normal" após a realização de um "procedimento cirúrgico ginecológico programado" , realizado por via laparoscópica. Os motivos para a realização da cirurgia, porém, não foram informados.

A previsão é que Cristina Kirchner deixe o hospital em no máximo cinco dias “A recuperação continuará em casa , onde a vice-presidente poderá retornar gradativamente às suas atividades habituais, para atingir a rotina de trabalho em cerca de três semanas”, ressalta a reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE