Croácia critica OTAN por incidente com drone

RT - “A Otan tem sido muito lenta para reagir a um drone que voou da Ucrânia para o território croata antes de cair em Zagreb no início desta semana”, disse o primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic neste sábado (12), acrescentando que o bloco militar precisa de uma reformulação.

“Não podemos tolerar essa situação, nem deveria ter acontecido”, disse Plenkovic a jornalistas, referindo-se ao incidente de quinta-feira (10), no qual uma aeronave não tripulada de seis toneladas caiu em um campo perto de um dormitório estudantil.

"Esta foi uma ameaça pura e clara e tanto a OTAN quanto a UE deveriam ter reagido", acrescentou o primeiro-ministro, depois de visitar o local da queda do drone. O acidente não resultou em feridos, mas dezenas de carros estacionados foram danificados, segundo relatos da mídia.

“Trabalharemos para aumentar a prontidão não apenas [de nós mesmos], mas também dos outros”, prometeu Plenkovic. O drone de reconhecimento Tu-141 ‘Strizh’ da era soviética entrou brevemente no espaço aéreo romeno vindo da Ucrânia antes de voar por cerca de 40 minutos sobre a Hungria e depois voar para a Croácia, onde aparentemente ficou sem combustível, disseram os relatórios.

O primeiro-ministro da Croácia pediu às autoridades húngaras que iniciem uma investigação sobre por que suas defesas aéreas não reagiram ao veículo aéreo não tripulado que entrou no espaço aéreo do país. “Isso poderia ter caído na usina nuclear na Hungria. Obviamente não houve uma boa reação e outros países não reagiram bem. Agora temos um teste com o qual temos que aprender e reagir muito melhor”, disse Plenkovic, acrescentando que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, foi informado sobre o incidente ainda mais tarde do que o próprio primeiro-ministro croata.

Romênia, Hungria e Croácia são todos membros da OTAN. As autoridades romenas já haviam argumentado que o objeto voador rápido entrou em seu espaço aéreo por apenas cerca de três minutos, dificultando a interceptação. Os drones Tu-141 ‘Strizh’ têm uma velocidade de cerca de 1.000 km (621 milhas) por hora e um alcance de 1.000 quilômetros.

Plenkovic disse que informou todos os líderes da UE sobre o incidente e também enviou uma carta ao secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, alertando-o de que algo semelhante poderia acontecer em qualquer outro estado-membro do bloco.

“Isso indica a necessidade de uma cooperação mais estreita dentro da própria OTAN, porque este é o espaço aéreo da OTAN, da Romênia, da Hungria e da Croácia”, explicou Plenkovic. Até agora, a OTAN não reagiu de forma alguma ao incidente.

A origem do drone não é clara. A Croácia diz que apenas uma investigação mais aprofundada poderá descobrir quem era o operador do drone. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam ter lançado a aeronave não tripulada. A Ucrânia é a única nação que opera oficialmente os Tu-141 no momento.

O incidente ocorre depois que Moscou atacou seu vizinho no final de fevereiro, após um impasse de sete anos sobre o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk e o eventual reconhecimento da Rússia das repúblicas de Donbass em Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para regularizar o status dessas regiões dentro do estado ucraniano.

A Rússia agora exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da OTAN liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

