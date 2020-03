Cruzeiro é recusado por quatro países e vaga sem rumo

A embarcação partiu da Austrália no último dia 28 de fevereiro e foi recusada pelo próprio país, que proibiu a chegada de embarcações estrangeiras por 30 dias edit

247 - Um navio de cruzeiro com capacidade para 2.000 passageiros está navegando sem rumo no Pacífico Sul porque os portos da região estão fechados devido à pandemia do novo coronavírus.

A embarcação partiu da Austrália no último dia 28 de fevereiro e foi recusada pelo próprio país, que proibiu a chegada de embarcações estrangeiras por 30 dias. Além da Austrália, a Polinésia Francesa, Fiji e Nova Zelândia tamém recusaram receber o cruzeiro Norwegian Jewel. A informação é do site Metrópoles.

O navio está indo em direção a Samoa Americana para tentar ao menos abastecer, segundo fontes.