A Assembleia Nacional de Cuba instou os Estados Unidos a levarem as propostas de segurança de Moscou a sério

Sputnik – A persistência dos EUA em avançar com a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o leste está levando a consequências imprevisíveis que poderiam ter sido evitadas, disse o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, neste sábado (26).

Segundo o ministro, a recente aproximação dos EUA e da OTAN às fronteiras russas e a entrega de armas a Kiev equivalem a um "cerco militar progressivo".

A Assembleia Nacional de Cuba instou os Estados Unidos a levarem as propostas de segurança de Moscou "a sério e de forma realista", afirmando que a Rússia tem o direito de se defender.

O país apresentou suas propostas de segurança em dezembro, solicitando garantias legais contra a expansão da OTAN à leste, a adesão da Ucrânia à aliança militar e a implantação de bases militares da OTAN em regiões ex-soviéticas.

De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, as propostas sobre a segurança europeia foram rejeitadas de imediato pelos parceiros ocidentais.

Apesar do pacto firmado na década de 1990 de que a aliança não "se moveria uma polegada" para o leste, a OTAN vem avançando há alguns anos em direção às fronteiras russas.

