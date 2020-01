Cuba comemora 61 anos do triunfo da Revolução

247 - Os cubanos celebram nesta quarta-feira, primeiro dia do ano, o 61º aniversário do triunfo da Revolução, com diversas atividades recreativas em diferentes lugares do país e com o chamado do Presidente Miguel Díaz-Canel para comemorar as conquistas, apesar das adversidades.

As tensões econômicas causadas pelo ressurgimento do bloqueio econômico, financeiro e comercial imposto pelos Estados Unidos manterão o povo e o governo cubanos em alerta durante este ano.

Diante desse cenário, o próprio presidente chamou para trabalhar e pensar como país e resistir ao ataque externo cujo objetivo é desestabilizar o processo liderado por Fidel Castro em 1º de janeiro de 1959.

Em seu discurso no Parlamento cubano, em 21 de dezembro, Díaz-Canel proferiu uma frase que estava definida na imaginação popular: eles jogaram para nos matar e estamos vivos.

Em mensagem posterior em sua conta no Twitter, ele apontou que o desafio é, conquistar a maior prosperidade possível, informa a Prensa Latina.