Cuba condena sanções dos EUA: 'desumanas'

Sputnik - Após se reunir com ativistas cubanos residindo nos EUA, o presidente Joe Biden anunciou que Washington continuaria a impor sanções a determinadas entidades, acusadas de abusos durante os protestos no país caribenho em 11 de julho.

Bruno Rodriguez Parrilla, ministro das Relações Exteriores de Cuba, não escondeu sua repulsa pela decisão norte-americana, escrevendo em sua conta no Twitter.

O presidente norte-americano havia prometido sanções adicionais contra os líderes de Cuba, uma decisão apoiada por muitos norte-americanos de origem cubana.

O encontro do presidente Biden com os anexionistas cubanos é uma farsa para justificar a operação de mudança de governo contra Cuba. O governo dos EUA só está interessado na máquina eleitoral da Flórida e ignora a reivindicação do povo cubano e dos outros eleitores.