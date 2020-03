Cuba dá exemplo ao mundo com plano de prevenção ao coronavírus. País não tem infectados

247 - Como tudo o que se relaciona com saúde pública, Cuba da uma aula ao mundo de como tratar sua população. A eficácia das medidas adotadas por Cuba para a prevenção e controle do Covid-19 chama a atenção de um mundo em pânico diante da mais grave pandemia dos úlitmos anos.

A reportagem do site Geonotícias destaca que "segundo o ministro da Saúde Pública, José Ángel Portal Miranda, a Ilha continua sem casos confirmados do novo coronavírus que já afetou 104 nações. Até o momento, apontou o titular da Saúde, 30 viajantes foram admitidos para estudo e depois de lhes realizar sete novas análises especificamente para o Covid-19, que, como as oito anteriores, foram negativas, o país permanece sem a doença."

A matéria ainda acrescenta que "em uma conversação através de uma videoconferência com cada um dos governadores e o prefeito da Isla de la Juventud, foi avaliado o trabalho desenvolvido de forma mais intensa nos últimos dias nos aspectos do Plano de Prevenção e Controle, como a certificação de instalações para isolamento e hospitalização; a produção de protetores bucais no país; audiências de saúde em comunidades e locais de trabalho; o treinamento de todos os envolvidos; a atenção à população mais vulnerável e a campanha de comunicação para manter as pessoas constantemente informadas."